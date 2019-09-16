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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103482 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110468 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119773 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148338 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148710 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Разумков: народ Украины скоро станет субъектом законодательной инициативы

Разумков: народ Украины скоро станет субъектом законодательной инициативы

Киев  •  УНН

 • 7867 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Верховная Рада окончательно определит народ Украины субъектом законодательной инициативы. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Вскоре к нам присоединится и четвертый (субъект законодательной инициативы — ред) — это народ Украины, которому Верховная Рада даст возможность влиять, а не только наблюдать”, — сказал он.

Он пояснил, что сейчас законопроект должен пройти рассмотрение соответствующего комитета, после чего он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

В то же время, председатель Верховной Рады, ссылаясь на социологические данные рассказал, что 77% украинцев поддерживает идею о законодательной инициативы народа.

“Он проголосован в первом чтении”, — напомнил Д. Разумков.

Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.

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