Разумков: народ Украины скоро станет субъектом законодательной инициативы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Верховная Рада окончательно определит народ Украины субъектом законодательной инициативы. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“Вскоре к нам присоединится и четвертый (субъект законодательной инициативы — ред) — это народ Украины, которому Верховная Рада даст возможность влиять, а не только наблюдать”, — сказал он.
Он пояснил, что сейчас законопроект должен пройти рассмотрение соответствующего комитета, после чего он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.
В то же время, председатель Верховной Рады, ссылаясь на социологические данные рассказал, что 77% украинцев поддерживает идею о законодательной инициативы народа.
“Он проголосован в первом чтении”, — напомнил Д. Разумков.
Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 Конституции Украины, таким субъектом, как народ.
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