Разумков направив на підпис Зеленському зміни до Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав проект Закону № 3485 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства” та направив на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані на сайті Верховної Ради.
Так, 22 липня документ повернуто із підписом голови Верховної Ради України.
"22 липня 2020 року закон направлено на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження документу.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.