Разумков направив на підпис Зеленському зміни до Виборчого кодексу

Так, 22 липня документ повернуто із підписом голови Верховної Ради України.

"22 липня 2020 року закон направлено на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження документу.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.