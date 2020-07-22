Разумков направил на подпись Зеленскому изменения в Избирательный кодекс

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 90082 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107078 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111947 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141965 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113579 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136239 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103093 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102691 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104950 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102228 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Разумков направил на подпись Зеленскому изменения в Избирательный кодекс

Разумков направил на подпись Зеленскому изменения в Избирательный кодекс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал проект Закона № 3485 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства” и направил на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, 22 июля документ возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины.

"22 июля 2020 года закон направлен на подпись Президенту", - сказано в сообщении о проведении документа.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства.

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