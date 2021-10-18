Разумков чи Стефанчук: у регламентному комітеті пояснили, хто має підписати закон "про олігархів"

Цитата

“Це (питання — ред.) Регламентом не врегульовано. Але тут діє принцип безперервності влади. На момент, коли був спікером Разумков, закон не був готовий до підпису, адже ще не проголосовані проекти постанов про скасування рішення ВР про прийняття 5599. Завтра ці постанови будуть проголосовані і закон зможе підписати той спікер, який займає посаду на момент готовності до підпису проголосованого закону. Отже, Стефанчук матиме право підпису закону про олігархів”, — пояснив Фролов.

Деталі

З його слів, норми про те, що “закон підписує виключно той спікер, який займав посаду на момент голосування закону”, у законодавстві немає.

Контекст

Напередодні ексспікер Верховної Ради в ефірі одного з телеканалів заявив, що закон про олігархів повинен підписувати саме він.

Зі слів Разумкова, згідно з рішенням Конституційного суду, Голова ВР підписує законопроєкт, засвідчуючи, що це саме той текст законопроєкту, який був прийнятий у стінах Верховної Ради в той чи інший день, коли він голосувався.

Сьогодні слова попередника прокоментував новий очільник ВР Руслан Стефанчук.

“Щодо доволі розтиражованої інформації, що може підписувати лише голова, при якому приймався законопроект, то мені видається, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що жодна стаття Регламенту, жодна стаття Конституції України не передбачає саме такий порядок, і це абсолютно логічно. Тому що голова ВР — це просто посада, яка має мати тяглість”, — сказав він журналістам.

Додамо

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроєкт через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

У той же час народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — за життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів.