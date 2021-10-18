Разумков или Стефанчук: в регламентном комитете объяснили, кто должен подписать закон "об олигархах"

Цитата

"Этот (вопрос - ред.) регламентом не урегулирован. Но здесь действует принцип непрерывности власти. На момент, когда был спикером Разумков, закон не был готов к подписи, ведь еще не проголосованы проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии 5599. Завтра эти постановления будут проголосованы и закон сможет подписать тот спикер, который занимает должность на момент готовности к подписи проголосованного закона. Итак, Стефанчук имеет право подписи закона об олигархах", - пояснил Фролов.

Детали

По его словам, нормы о том, что "закон подписывает исключительно тот спикер, который занимал должность на момент голосования закона", в законодательстве нет.

Контекст

Накануне экс-спикер Верховной Рады в эфире одного из телеканалов заявил, что закон об олигархах должен подписывать именно он.

По словам Разумкова, согласно решению Конституционного суда, Председатель ВР подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался.

Сегодня слова предшественника прокомментировал новый глава ВР Руслан Стефанчук.

"О довольно растиражированной информации, что может подписывать только председатель, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности, так как ни одна статья Регламента, ни статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель ВР - это просто должность, которая должна иметь преемственность", - сказал он журналистам.

Добавим

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада будет переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах.