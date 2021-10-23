Райан Гослінг зіграє Кена у фільмі "Барбі" з Марго Роббі

Деталі

Спочатку Гослінг відмовився від ролі через щільний робочий графік, але оскільки підготовка до зйомок затягнулася, а студія як і раніше наполягає на тому, що актор їх єдиний бажаний кандидат, Райан все-таки знайде можливість знятися в стрічці.

Очікується, що зйомки "Барбі" почнуться в 2022 році. Сценарій для картини Гервіг написала в співавторстві з Ноєм Баумбаха. Під час недавнього інтерв'ю Марго Роббі зазначила, що творче бачення Гервіг вийде за рамки сценарію і "її режисерське чуття привнесе щось нове в образ пластикової ікони".

Зараз Райан Гослінг зайнятий у зйомках драми "Актор" Дюка Джонсона, яка розгорнеться в 1950-х роках, а також знімається в стрічці "Сіра людина" - новий проект Netflix від братів Руссо.

Додамо

За півстоліття існування компанії іграшок Mattel наростила обсяг продажів до більш ніж 3 млрд доларів по всьому світу. Знаменита лялька Барбі за цей час приміряла більше 150 образів, включаючи зображення принцес, президента, персонажів відеоігор і кінозірок.

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