Райан Гослинг сыграет Кена в фильме "Барби" с Марго Робби
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Райан Гослинг ведет переговоры о съемках в фильме "Барби", основанного на истории культовой куклы Mattel. По информации Deadline, актер может сыграть Кена. Главная женская роль в ленте Греты Гервиг досталась актрисе Марго Робби, передает УНН.
Детали
Сначала Гослинг отказался от роли из-за плотного рабочего графика, но поскольку подготовка к съемкам затянулась, а студия по-прежнему настаивает на том, что актер их единственный желаемый кандидат, Райан все-таки найдет возможность сняться в ленте.
Ожидается, что съемки "Барби" начнутся в 2022 году. Сценарий для картины Гервиг написала в соавторстве с Ноем Баумбаха. Во время недавнего интервью Робби отметила, что творческое видение Гервиг выйдет за рамки сценария и "ее режиссерское чутье привнесет что-то новое в образ пластиковой иконы".
Сейчас Райан Гослинг занят в съемках драмы "Актер" Дюка Джонсона, которая развернется в 1950-х годах, а также снимается в фильме "Серый человек" - новый проект Netflix от братьев Руссо.
Добавим
За полвека существования компании игрушек Mattel нарастила объем продаж до более чем 3 млрд долларов по всему миру. Знаменитая кукла Барби за это время примеряла более 150 образов, включая изображения принцесс, президента, персонажей видеоигр и кинозвезд.
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