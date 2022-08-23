рашисти затримали кілька людей біля Антонівського мосту - Соболевський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські окупанти не припиняють рейди в Херсоні, біля Антонівського мосту затримали кілька людей. Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський, пише УНН.
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"Сьогодні вночі орки знову провели рейд у Херсоні, забирали людей. Також підтвердилася інформація, що вчора біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб", - зазначив Соболевський.
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Антонівський міст, який, за оцінками, потрібен російським окупантам для логістики, неодноразово за останній час піддавався ударам. Про черговий удар повідомлялося 22 серпня.
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На Херсонщині окупанти, зі слів Соболевського, дуже нервують перед Днем Незалежності, чекають акцій сил опору.