рашисты задержали несколько человек у Антоновского моста - Соболевский

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"Сегодня ночью орки снова провели рейд в Херсоне, забирали людей. Также подтвердилась информация, что вчера возле Антоновского моста были задержаны несколько человек", - отметил Соболевский.

Ранее

Антоновский мост, который, по оценкам, нужен российским оккупантам для логистики, неоднократно за последнее время подвергался ударам. Об очередном ударе сообщалось 22 августа.

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В Херсонской области оккупанты, по словам Соболевского, очень нервничают перед Днем Независимости, ждут акций сил сопротивления.