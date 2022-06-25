Рашисти вночі гатили по Донеччині: 5 загиблих, 4 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів 5 осіб загинули, 4 отримали поранення. Про це УНН пише з посиланням на зведення ОВА.
Деталі
Наголошується, що окупанти протягом ночі обстрілювали з артилерії та мінометів позиції та населені пункти області.
Зафіксовано артобстріли по Мар'їнці, Красногорівці, с.Новомихайлівка, Авдіївці (вночі - центральна міська лікарня, близько 4 ранку - центральної частини міста) та місту Українськ.
Протягом доби обстріли велись зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», РСЗВ «Ураган», відбувся удар ракетою ЗРС С-300.
Під ворожим вогнем Авдіївка (залізнична тягова підстанція), Бахмут, Красногорівка (житловий сектор), Курахове (завод «Електросталь»), Українськ, смт Гродівка, с. Богданівка, с. Карлівка, с. Первомайське, с. Південне. Загинуло 5 цивільних, 4 людей поранено.
Доповнення
В Донецькій області російські окупанти за 24 червня вбили 5 мирних жителів, ще 4 людини дістали поранення.