Рашисти вночі гатили по Донеччині: 5 загиблих, 4 поранених

Деталі

Наголошується, що окупанти протягом ночі обстрілювали з артилерії та мінометів позиції та населені пункти області.

Зафіксовано артобстріли по Мар'їнці, Красногорівці, с.Новомихайлівка, Авдіївці (вночі - центральна міська лікарня, близько 4 ранку - центральної частини міста) та місту Українськ.

Протягом доби обстріли велись зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», РСЗВ «Ураган», відбувся удар ракетою ЗРС С-300.

Під ворожим вогнем Авдіївка (залізнична тягова підстанція), Бахмут, Красногорівка (житловий сектор), Курахове (завод «Електросталь»), Українськ, смт Гродівка, с. Богданівка, с. Карлівка, с. Первомайське, с. Південне. Загинуло 5 цивільних, 4 людей поранено.

Доповнення

В Донецькій області російські окупанти за 24 червня вбили 5 мирних жителів, ще 4 людини дістали поранення.



