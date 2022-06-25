Рашисты ночью били по Донетчине: 5 погибших, 4 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов 5 человек погибли, 4 получили ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку ОВА.
Детали
Отмечается, что оккупанты в течение ночи обстреливали из артиллерии и минометов позиции и населенные пункты области.
Зафиксированы артобстрелы по Марьинке, Красногоровке, с.Новомихайловка, Авдеевке (ночью - центральная городская больница, около 4 утра - центральной части города) и городу Украинск.
В течение суток обстрелы велись из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО «Град», РСЗО «Ураган», произошел удар ракетой ЗРС С-300.
Под вражеским огнем Авдеевка (железнодорожная тяговая подстанция), Бахмут, Красногоровка (жилой сектор), Курахово (завод «Электросталь»), Украинский, пгт Гродовка, с. Богдановка, с. Карловка, с. Первомайское, с. Южное. Погибли 5 гражданских, 4 человека ранены.
Дополнение
В Донецкой области российские оккупанты за 24 июня убили 5 мирных жителей, еще 4 человека получили ранения.