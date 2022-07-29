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Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 16 ракет

Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 16 ракет

Київ • УНН

 • 74659 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти тримають у Чорному морі 16 ракет, які готові атакувати Україну. Про це інформує УНН.

Цитата

"В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зауважили, що разом з тим, в морі лишається й мінна загроза.

Нагадаємо

Минулої доби зранку, окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет.

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