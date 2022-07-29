Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 16 ракет

Цитата

"В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано. Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зауважили, що разом з тим, в морі лишається й мінна загроза.

Нагадаємо

Минулої доби зранку, окупанти із території Білорусі запустили 20 ракет.