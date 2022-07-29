Рашисты держат в Черном море наготове 16 ракет

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"В Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована. Сейчас там подстерегают 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 16 ракет", - говорится в сообщении.

В командовании заметили, что вместе с тем, в море остается и минная угроза.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты с территории Беларуси запустили 20 ракет.