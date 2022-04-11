Рашисти привозять в Україну грамоти "за заслуги" з відкритою датою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти привозили на "учєнія" у Київську область грамоти з відкритою датою та заяви на отримання банківської карти. Про це у Facebook повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, полковниця Світлана Водолага, пише УНН.
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“Ці виродки навіть "грамоти" з собою привезли... навіщо?" — поцікавилась Водолага, зазначивши, що знахідку було виявлено у Бородянці Київської області.
Вона додала, що було виявлено також "заяву на отримання банківської карти і номер телефону".
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Так, речниця ДСНС оприлюднила світлину грамоти на ім'я Ведернікова Владислава Івановича "за усердие и старание, добросовестное выполнение служебных обязанностей, разумную инициативу, проявленные в ходе двухстороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой" від командира військової частини 51460.
У документі є підпис, але немає дати.
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Як писав УНН, російські окупанти мінували не лише автомобілі та будівлі, але й залишали розтяжки у пральних машинах, під касками та прив'язували їх до дверей.