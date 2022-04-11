Рашисты привозят в Украину грамоты "за заслуги" с открытой датой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты привозили на "учения" в Киевскую область грамоты с открытой датой и заявления на получение банковской карты. Об этом в Facebook сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, полковник Светлана Водолага, пишет УНН.
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“Эти уроды даже "грамоты" с собой привезли... зачем?" — поинтересовалась Водолага, отметив, что находка была обнаружена в Бородянке Киевской области.
Она добавила, что были обнаружены также "заявление на получение банковской карты и номер телефона".
Детали
Так, пресс-секретарь ГСЧС обнародовала фотографию грамоты на имя Ведерникова Владислава Ивановича "за усердие и старание, добросовестное выполнение служебных обязанностей, разумную инициативу, проявленные в ходе двухстороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой" от командира воинской части 51460.
В документе есть подпись, но нет даты.
Ранее
Как писал УНН, российские оккупанты минировали не только автомобили и здания, но и оставляли растяжки в стиральных машинах, под касками и привязывали их к дверям.