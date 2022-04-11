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Рашисты привозят в Украину грамоты "за заслуги" с открытой датой

Киев • УНН

 • 295097 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты привозили на "учения" в Киевскую область грамоты с открытой датой и заявления на получение банковской карты. Об этом в Facebook сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, полковник Светлана Водолага, пишет УНН.

Рашисты привозят в Украину грамоты "за заслуги" с открытой датой

Цитата

“Эти уроды даже "грамоты" с собой привезли... зачем?" — поинтересовалась Водолага, отметив, что находка была обнаружена в Бородянке Киевской области.

Она добавила, что были обнаружены также "заявление на получение банковской карты и номер телефона".

Детали 

Так, пресс-секретарь ГСЧС обнародовала фотографию грамоты на имя Ведерникова Владислава Ивановича "за усердие и старание, добросовестное выполнение служебных обязанностей, разумную инициативу, проявленные в ходе двухстороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой" от командира воинской части 51460. 

В документе есть подпись, но нет даты.

                                             

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты минировали не только автомобили и здания, но и оставляли растяжки в стиральных машинах, под касками и привязывали их к дверям.

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