Рашисты привозят в Украину грамоты "за заслуги" с открытой датой

Цитата

“Эти уроды даже "грамоты" с собой привезли... зачем?" — поинтересовалась Водолага, отметив, что находка была обнаружена в Бородянке Киевской области.

Она добавила, что были обнаружены также "заявление на получение банковской карты и номер телефона".

Детали

Так, пресс-секретарь ГСЧС обнародовала фотографию грамоты на имя Ведерникова Владислава Ивановича "за усердие и старание, добросовестное выполнение служебных обязанностей, разумную инициативу, проявленные в ходе двухстороннего бригадного тактического учения с боевой стрельбой" от командира воинской части 51460.

В документе есть подпись, но нет даты.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты минировали не только автомобили и здания, но и оставляли растяжки в стиральных машинах, под касками и привязывали их к дверям.