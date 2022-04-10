Російські окупанти замінували навіть пральні машини - Монастирський

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"Там, де окупанти проживали, де зупинялися на ніч, вони розставляли розтяжки. Як на входах у будинки, біля парканів, мінувалися (будинки – ред.), де проживали поліцейські, або рятувальники чи військовослужбовці. Вони називали це "сюрпризами". Дійсно, знаходили (розтяжки – ред.) і під касками, і прив’язані до дверей, і, як вже сказав, був випадок, коли знайшли просто у пральній машині: відкриваються дверцята – і відбувається вибух", - зазначив Монастирський.

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Крім цього, відомі факти мінування автомобілів. Глава МВС наголосив, що вже є одна загибель цивільного, який просто відкрив багажник свого авто.

Він розповів, що сапери старанно працюють над тим, щоб українці змогли безпечно повертатися у звільнені райони. Також нашим фахівцям в цьому допомагають сапери з інших країн.

Нагадаємо

У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар.