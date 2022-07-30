Рашисти повністю зруйнували в Україні вже 225 закладів освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Російські окупанти повністю зруйнували в Україні вже 225 навчальних закладів, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2199 закладів освіти. З них 225 зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 30 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 693.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували в Україні щонайменше 183 релігійні споруди: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот.