Рашисты полностью разрушили в Украине уже 225 учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские оккупанты полностью разрушили в Украине уже 225 учебных заведений, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2199 учебных заведений. Из них 225 разрушены полностью", - говорится в сообщении.
Детали
Также более 1051 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 30 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Не претерпели изменений и данные относительно раненых – более 693.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 195, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 57, Херсонской – 54, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили в Украине по меньшей мере 183 религиозных сооружения: церкви, мечети, синагоги, образовательные и административные здания религиозных общин.