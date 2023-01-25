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Рашисти підло атакували Запоріжжя: внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок, під завалами - жінка

Київ • УНН

 • 1442838 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня. Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок, під завалами опинилася жінка, передає УНН.

Рашисти підло атакували Запоріжжя: внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок, під завалами - жінка

Цитата

"Кляті російські тварі сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня.

Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами", - написав секретар міської ради.

Додамо

За словами Куртєва, пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч. На місцях працюють усі відповідні служби.

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