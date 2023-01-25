Рашисти підло атакували Запоріжжя: внаслідок "прильоту" зруйновано приватний будинок, під завалами - жінка

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"Кляті російські тварі сьогодні підло атакували Запоріжжя прямо серед білого дня.

Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок. За попередньою інформацією, одна жінка зараз знаходиться під завалами", - написав секретар міської ради.

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За словами Куртєва, пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч. На місцях працюють усі відповідні служби.

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