Окупанти продовжують помирати в Україні: внаслідок зіткнення на Запоріжжі загарбники втратили понад 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Генеральний Штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні повідомляє, що протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку. За уточненими даними, втрати ворога внаслідок бойового зіткнення склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні, передає УНН.
Деталі
Протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків.
За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.
Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр»). Ще 4 одиниці пошкоджено.
Цитата
“З початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені. Усіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону. Тільки невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування”, – інформують у Генштабі.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 121 480 осіб, 3150 танків та сотень одиниць військової техніки.