Оккупанты продолжают умирать в Украине: в результате столкновения на Запорожье захватчики потеряли более 50 человек

Детали

В течение 20 – 21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них - безвозвратные.

Кроме того, уничтожено 9 единиц вооружения и военной техники различного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль «Тигр»). Еще 4 единицы повреждены.

Цитата

“С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Всех тяжелых раненых концентрируют по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения”, – информируют в Генштабе.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 121 480 человек, 3150 танков и сотен единиц военной техники.