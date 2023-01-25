Рашисты подло атаковали Запорожье: в результате "прилета" разрушен частный дом, под завалами - женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Российские оккупанты сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня. Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, в результате "прилета" разрушен частный дом, под завалами оказалась женщина, передает УНН.
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"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди белого дня.
Вследствие вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина сейчас находится под завалами", - написал секретарь городского совета.
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По словам Куртева, повреждения получили и дома, которые находятся рядом. На местах работают все соответствующие службы.
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