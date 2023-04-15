Рашисти отримають святкові "писанки": як українські захисники готуються до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українські військові уже готують "писанки" для російських окупантів. Які саме - показали в Оперативному командуванні "Північ", передає УНН.
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"Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", - повідомили в ОК "Північ".
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки.