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Відбили 40 атак противника: у Генштабі кажуть, що окупанти продовжують наступ на чотирьох напрямках

Відбили 40 атак противника: у Генштабі кажуть, що окупанти продовжують наступ на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 662482 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Окупанти продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території.

Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками було відбито 40 атак противника.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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