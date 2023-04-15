Отбили 40 атак противника: в Генштабе говорят, что оккупанты продолжают наступление на четырех направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Оккупанты продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, противник несет немалые потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории.
Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, нашими защитниками было отражено 40 атак противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.