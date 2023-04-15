Рашисты получат праздничные "писанки": как украинские защитники готовятся к Пасхе

Цитата

"Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-казаков сломать не под силу никому", - сообщили в ОК "Север".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбили 40 атак противника: в Генштабе говорят, что оккупанты продолжают наступление на четырех направлениях

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.