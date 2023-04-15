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Рашисты получат праздничные "писанки": как украинские защитники готовятся к Пасхе

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинские военные уже готовят "писанки" для российских оккупантов. Какие именно - показали в Оперативном командовании "Север", передает УНН.

Цитата

"Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-казаков сломать не под силу никому", - сообщили в ОК "Север".

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.

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