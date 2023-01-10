рашисти обстрілюють мирне населення прикордоння Харківщини - голова ОВА

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"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Голова ОВА нагадав, що вчора близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району. "Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості", - зазначив він.

Окрім того, зі слів посадовця, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.

"На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп'янська, але зазнали невдачі. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Працюємо на перемогу далі", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку у Шевченковому 9 січня. Жодних військових в Шевченковому немає. Якби не те, що був понеділок, постраждалих було б набагато більше, вказував Синєгубов.