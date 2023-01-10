рашисты обстреливают мирное население пограничья Харьковской области - глава ОВА

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"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать мирное население приграничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - сообщил Синегубов.

Детали

Глава ОВА напомнил, что вчера около 9:00 утра оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково Купянского района. "В результате обстрела, к сожалению, погибли 2 женщины. Еще 6 человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как средней тяжести", - отметил он.

Кроме того, по словам чиновника, за сутки враг обстреливал населенные пункты: Купянск, Стрелечья, Двуречная, Кисловка, Котляровка и другие. В Двуречной ранения получил и был госпитализирован 43-летний мужчина.

"На линии соприкосновения российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлении Купянска, но потерпели неудачу. Наши защитники надежно держат позиции и наносят врагу ощутимые потери. Работаем на победу дальше", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Шевченково 9 января. Никаких военных в Шевченково нет. Если бы не то, что был понедельник, пострадавших было бы гораздо больше, указывал Синегубов.