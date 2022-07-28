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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22119 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65516 перегляди

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Рашисти обстріляли три громади у Сумській області

Рашисти обстріляли три громади у Сумській області

Київ • УНН

 • 83627 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що рашисти обстріляли три громади в області. Про це інформує УНН.

Деталі

Сьогодні росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази. Усього було понад 44 прильоти.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська та Буринська громади з мінометів, гранатометів та САУ.

За словами голови ОВА, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо

Російські окупанти сьогодні обстріляли поля на межі Дніпропетровської та Запорізької області.

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