Рашисти обстріляли три громади у Сумській області

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Сьогодні росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази. Усього було понад 44 прильоти.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська та Буринська громади з мінометів, гранатометів та САУ.

За словами голови ОВА, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо

Російські окупанти сьогодні обстріляли поля на межі Дніпропетровської та Запорізької області.