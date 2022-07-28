Рашисти обстріляли три громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що рашисти обстріляли три громади в області. Про це інформує УНН.
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Сьогодні росіяни обстріляли територію Сумської області 4 рази. Усього було понад 44 прильоти.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Шалигинська та Буринська громади з мінометів, гранатометів та САУ.
За словами голови ОВА, жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо
Російські окупанти сьогодні обстріляли поля на межі Дніпропетровської та Запорізької області.