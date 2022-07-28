Рашисты обстреляли три общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что рашисты обстреляли три общины в области. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня россияне обстреляли территорию Сумской области 4 раза. Всего было более 44 прилетов.
Обстрелы подверглись Краснопольская, Шалыгинская и Буринская общины из минометов, гранатометов и САУ.
По словам главы ОВА, жертв и разрушений нет.
Напомним
Российские оккупанты сегодня обстреляли поля на границе Днепропетровской и Запорожской области.