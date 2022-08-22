Рашисти обстріляли прикордонні громади України

Деталі

За даними ДПСУ, учора, 21 серпня, ворог стріляв із артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї та БПЛА.

Під вогнем опинилися три громади на Сумщині, дві громади на Чернігівщині, а також Золочівська громада Харківщини.

Так, надвечір ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.

Доповнення

Уночі окупанти обстріляли Харків та Миколаїв.