Рашисти обстріляли прикордонні громади України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З території росії продовжують обстрілювати прикордонні громади України, повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
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За даними ДПСУ, учора, 21 серпня, ворог стріляв із артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї та БПЛА.
Під вогнем опинилися три громади на Сумщині, дві громади на Чернігівщині, а також Золочівська громада Харківщини.
Так, надвечір ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
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