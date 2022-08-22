Рашисты обстреляли пограничные громады Украины

Детали

По данным ГПСУ, вчера, 21 августа, враг стрелял из артиллерии, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия и БПЛА.

Под огнем оказались три громады в Сумской области, две громады в Черниговской области, а также Золочевская громада Харьковской области.

Так, под вечер вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

Дополнение

Ночью оккупанты обстреляли Харьков и Николаев.