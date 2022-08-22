Рашисты обстреляли пограничные громады Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С территории рф продолжают обстреливать пограничные громады Украины, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
По данным ГПСУ, вчера, 21 августа, враг стрелял из артиллерии, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия и БПЛА.
Под огнем оказались три громады в Сумской области, две громады в Черниговской области, а также Золочевская громада Харьковской области.
Так, под вечер вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.
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