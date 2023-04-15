Рашисти обстріляли Херсон: загинуло двоє жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу Херсона окупантами сьогодні загинуло двоє жінок. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - написав Єрмак у Telegram.
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Днем раніше окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, були загиблі.