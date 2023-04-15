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Рашисти обстріляли Херсон: загинуло двоє жінок

Рашисти обстріляли Херсон: загинуло двоє жінок

Київ • УНН

 • 933612 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу Херсона окупантами сьогодні загинуло двоє жінок. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - написав Єрмак у Telegram.

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Доповнення

Днем раніше окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, були загиблі.

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