Рашисты обстреляли Херсон: погибли две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате обстрела Херсона оккупантами сегодня погибли две женщины. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - написал Ермак в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия рф атаковала беспилотниками херсонских полицейских
Дополнение
Днем ранее оккупанты выпустили по Херсонщине 280 снарядов, были погибшие.