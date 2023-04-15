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10:03 • 48884 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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13 марта, 19:26 • 122937 просмотра

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Рашисты обстреляли Херсон: погибли две женщины

Рашисты обстреляли Херсон: погибли две женщины

Киев • УНН

 • 933610 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате обстрела Херсона оккупантами сегодня погибли две женщины. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - написал Ермак в Telegram.

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Дополнение

Днем ранее оккупанты выпустили по Херсонщине 280 снарядов, были погибшие.

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