Окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Херсонська область за 13 квітня зазнала 68 обстрілів, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram, передає УНН.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - написав Прокудін.
Деталі
Як повідомив очільник ОВА, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні.
"Через російську агресію дві людини загинули, чотири - дістали поранення
Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 99 осіб", - додав Прокудін.
Нагадаємо
За минулу добу, авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.