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Окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, є загиблі

Окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, є загиблі

Київ • УНН

 • 469558 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Херсонська область за 13 квітня зазнала 68 обстрілів, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - написав Прокудін.

Деталі

Як повідомив очільник ОВА, російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні.

"Через російську агресію дві людини загинули, чотири - дістали поранення

Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 99 осіб", - додав Прокудін.

Нагадаємо

За минулу добу, авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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