Оккупанты выпустили по Херсонщине 280 снарядов, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Херсонская область за 13 апреля подверглась 68 обстрелам, известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram, передает УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 68 обстрелов, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - написал Прокудин.
Детали
Как сообщил глава ОГА, российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в с. Змиевка и парковую зону в Херсоне.
"Из-за российской агрессии два человека погибли, четыре - получили ранения
Относительно эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 99 человек", - добавил Прокудин.
Напомним
За минувшие сутки, авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.