Оккупанты выпустили по Херсонщине 280 снарядов, есть погибшие

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 68 обстрелов, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - написал Прокудин.

Детали

Как сообщил глава ОГА, российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в с. Змиевка и парковую зону в Херсоне.

"Из-за российской агрессии два человека погибли, четыре - получили ранения

Относительно эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 99 человек", - добавил Прокудин.

Напомним

За минувшие сутки, авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.