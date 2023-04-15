Армія рф атакувала безпілотниками херсонських поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російські військові за допомогою безпілотників вкотре атакували працівників поліції у Херсоні, є поранені, повідомили в ГУНП у Херсонській області, пише УНН.
Цитата
"У Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА. Поранено двох поліцейських, автомобіль отримав механічні пошкодження", - ідеться у повідомленні.
Також вказано, що "під ворожий обстріл із дрону потрапили два службових автомобілі поліцейських у місті Берислав". "Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження", - зазначили у поліції.
Деталі
За даними поліції, країна-агресор завдала чергові удари по мирним населеним пунктам Херсонського та Бериславського районів. По об’єктам житлової та енергетичної інфраструктури армія рф гатила з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. Внаслідок обстрілів є поранені у смт Білозерка, селах Веселе та Ольгівка.
"Ворог завдав авіаудари по місту Берислав, поціливши у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії. Навколо місць вибухів керованих авіаційних бомб пошкоджено щонайменше 47 житлових будинків, місто та навколишні села залишилися без електропостачання", - повідомили у поліції.
Як вказано, російські війська вкотре піддали масованому обстрілу місто Херсон, де вибухи лунали цілодобово. "Окупанти безжалісно намагалися знищити інфраструктурні об’єкти, цілили по території річкового порту, мирним житловим кварталам центру, мікрорайону Корабел та передмістя. Снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі. Після чергового обстрілу в обласному центрі на деякий час зникло світло", - розповіли у поліції.
Доповнення
Днем раніше окупанти випустили по Херсонщині 280 снарядів, були загиблі.