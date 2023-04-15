Армия рф атаковала беспилотниками херсонских полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Российские военные с помощью беспилотников в очередной раз атаковали сотрудников полиции в Херсоне, есть раненые, сообщили в ГУНП в Херсонской области, пишет УНН.
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"В Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль правоохранителей попал под атаку БПЛА. Ранены двое полицейских, автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.
Также указано, что "под вражеский обстрел с дрона попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав". "В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один сотрудник полиции, автомобили получили механические повреждения", - отметили в полиции.
Детали
По данным полиции, страна-агрессор нанесла очередные удары по мирным населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. По объектам жилой и энергетической инфраструктуры армия рф била из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, БПЛА и авиации. В результате обстрелов есть раненые в пгт Белозерка, селах Веселое и Ольговка.
"Враг нанес авиаудары по городу Берислав, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла. Вокруг мест взрывов управляемых авиационных бомб повреждено не менее 47 жилых домов, город и окрестные села остались без электроснабжения", - сообщили в полиции.
Как указано, российские войска в очередной раз подвергли массированному обстрелу город Херсон, где взрывы раздавались круглосуточно. "Оккупанты безжалостно пытались уничтожить инфраструктурные объекты, целились по территории речного порта, мирным жилым кварталам центра, микрорайона Корабел и пригорода. Снарядами повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. После очередного обстрела в областном центре на некоторое время исчез свет", - рассказали в полиции.
Дополнение
Днем ранее оккупанты выпустили по Херсонской области 280 снарядов, были погибшие.