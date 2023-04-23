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Рашисти накрили масованим вогнем село на Херсонщині, є постраждалі

Рашисти накрили масованим вогнем село на Херсонщині, є постраждалі

Київ • УНН

 • 531695 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти накрили вогнем село Кізомис на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поранення отримали дві жінки, передає УНН.

Цитата

"В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків", - написав Прокудін.

Додамо

За словами голови ОВА, через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука.

Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу, резюмував Прокудін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни завдали авіаційний удар 4-ма літаками по Херсонському району

Нагадаємо

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Українські Національні Новини

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