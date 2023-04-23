Рашисти накрили масованим вогнем село на Херсонщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти накрили вогнем село Кізомис на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поранення отримали дві жінки, передає УНН.
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"В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків", - написав Прокудін.
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За словами голови ОВА, через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука.
Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу, резюмував Прокудін.
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Нагадаємо
Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення.