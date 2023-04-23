Росіяни завдали авіаційний удар 4-ма літаками по Херсонському району
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали по Херсонському району груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням 5-ти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
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«Ворог двічі застосував ударні дрони типу «Ланцет» по Херсонському району. А також наніс груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням 5-ти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Без людських втрат», - написав Назаров.
Окрім того, він повідомив, що за добу в зоні відповідальності було зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів.
«В обласному центрі поранення отримала одна цивільна людина», - додав Назаров.
Доповнення
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