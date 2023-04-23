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Росіяни завдали авіаційний удар 4-ма літаками по Херсонському району

Росіяни завдали авіаційний удар 4-ма літаками по Херсонському району

Київ • УНН

 • 494361 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали по Херсонському району груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням 5-ти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Цитата

«Ворог двічі застосував ударні дрони типу «Ланцет» по Херсонському району. А також наніс груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням 5-ти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Без людських втрат», - написав Назаров.

Окрім того, він повідомив, що за добу в зоні відповідальності було зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів.

«В обласному центрі поранення отримала одна цивільна людина», - додав Назаров.

Доповнення

У Великоолександрівській громаді через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель.

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