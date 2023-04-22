Херсонщина: через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Великоолександрівській громаді через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель, повідомляє Херсонська ОДА, передає УНН.
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Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям.
"Памʼятайте, що мінна небезпека на Херсонщині, – надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери!", - попередили в ОВА.
Додамо
росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину, двоє людей загинуло.