Херсонщина: росіяни 63 рази обстріляли область, дві людини загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину, двоє людей загинуло. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - йдеться у повідомленні.
Також, Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Наразі відомо, що через російську агресію 2 людини загинули, 3 - дістали поранення.
Нагадаємо
Ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії.