Ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Про це пише УНН з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
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"Цієї ночі ворог обстрiляв Нiкопольський район з важкої артилерiї. Влучив по Мирiвськiй громадi. На щастя, люди не постраждали".
Також, в ОВА додали, що територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Наразі уточнюють наслiдки удару.
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Ворог вдарив безпілотниками по цивільній інфраструктурі Полтавщини.