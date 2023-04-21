Враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
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"Этой ночью враг обстрелял Никопольский район из тяжёлой артиллерии. Попал по Мировской общине. К счастью, люди не пострадали".
Также, в ОВА добавили, что территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники. Сейчас уточняют последствия удара.
Напомним
Враг ударил беспилотниками по гражданской инфраструктуре Полтавщины.