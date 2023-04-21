Враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии

Цитата

"Этой ночью враг обстрелял Никопольский район из тяжёлой артиллерии. Попал по Мировской общине. К счастью, люди не пострадали".

Также, в ОВА добавили, что территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники. Сейчас уточняют последствия удара.

Напомним

Враг ударил беспилотниками по гражданской инфраструктуре Полтавщины.