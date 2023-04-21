Херсонщина: россияне 63 раза обстреляли область, два человека погибли

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"За минувшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - говорится в сообщении.

Также, Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Известно, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения.

Напомним

Враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии.