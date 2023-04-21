Херсонщина: россияне 63 раза обстреляли область, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. россияне 63 раза обстреляли Херсонщину, два человека погибли. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 4 раза", - говорится в сообщении.
Также, Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Известно, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения.
Напомним
Враг обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии.