Херсонщина: из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель, сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
Трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
"Помните, что минная опасность на Херсонщине, – чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности являются побережья водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!", - предупредили в ОГА.
Добавим
россияне 63 раза обстреляли Херсонщину, два человека погибли.