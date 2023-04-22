Херсонщина: из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель

Детали

Трагедия произошла на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

"Помните, что минная опасность на Херсонщине, – чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности являются побережья водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!", - предупредили в ОГА.

Добавим

россияне 63 раза обстреляли Херсонщину, два человека погибли.