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Россияне нанесли авиационный удар 4-мя самолетами по Херсонскому району

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по Херсонскому району групповой авиационный бомбовый удар 4-мя самолетами Су-35 со сбросом 5-ти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.

Цитата

«Враг дважды применил ударные дроны типа «Ланцет» по Херсонскому району. А также нанес групповой авиационный бомбовый удар 4-мя самолетами Су-35 со сбросом 5-ти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Без человеческих потерь», - написал Назаров.

Кроме того, он сообщил, что за сутки в зоне ответственности было зафиксировано 56 вражеских обстрелов по акватории Днепро-Бугского лимана и по меньшей мере 5 населенных пунктах Херсонского и Береславского районов.

«В областном центре ранения получил один гражданский», - добавил Назаров.

Дополнение

В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель.

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