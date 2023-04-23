Россияне нанесли авиационный удар 4-мя самолетами по Херсонскому району
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по Херсонскому району групповой авиационный бомбовый удар 4-мя самолетами Су-35 со сбросом 5-ти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.
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«Враг дважды применил ударные дроны типа «Ланцет» по Херсонскому району. А также нанес групповой авиационный бомбовый удар 4-мя самолетами Су-35 со сбросом 5-ти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Без человеческих потерь», - написал Назаров.
Кроме того, он сообщил, что за сутки в зоне ответственности было зафиксировано 56 вражеских обстрелов по акватории Днепро-Бугского лимана и по меньшей мере 5 населенных пунктах Херсонского и Береславского районов.
«В областном центре ранения получил один гражданский», - добавил Назаров.
Дополнение
В Великоалександровской громаде из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель.