російські загарбники обстріляли Херсонщину 54 рази: 1 людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив – 54 обстріли, випустивши 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази", - повідомив Прокудін.
Доповнення
Також глава ОДА Херсонщини додав, що "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області".
"Через російську агресію одна людина загинула, двоє дістали поранення", – повідомив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти на лівому березі Херсонщини "ховаються" за цивільними - Сили оборони Півдня