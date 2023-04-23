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російські загарбники обстріляли Херсонщину 54 рази: 1 людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 54 обстріли Херсонської області, поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього одна людина загинула, двоє дістали поранення, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 54 обстріли, випустивши 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази", - повідомив Прокудін.

Доповнення

Також глава ОДА Херсонщини додав, що "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області".

"Через російську агресію одна людина загинула, двоє дістали поранення", – повідомив він.

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