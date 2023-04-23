российские захватчики обстреляли Херсонщину 54 раза: 1 человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате один человек погиб, двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 54 обстрела, выпустив 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза", - сообщил Прокудин.
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Также глава ОГА Херсонщины добавил, что "российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области".
"Из-за российской агрессии один человек погиб, двое получили ранения", – сообщил он.
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