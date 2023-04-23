Рашисты накрыли массированным огнем село на Херсонщине, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Российские оккупанты накрыли огнем село Кизомыс на Херсонщине. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, ранения получили две женщины, передает УНН.
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"В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов", - написал Прокудин.
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По словам главы ОВА, из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука.
Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь, резюмировал Прокудин.
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Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате этого один человек погиб, двое получили ранения.